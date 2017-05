Projekttage des IMS Langenahrt in Losenstein

11.05.2017, 10:49 Uhr

Das Highlight des ersten Tages war der Besuch im Klettergarten Großraming. Neben einem Kletterparcours in zehn Metern Höhe war für alle Sportler die Flying-Fox-Runde ein absoluter Höhepunkt. Selbst ein kurzer Hagelschauer konnte die Zwölf- bis 13-Jährigen nicht von diesem Abenteuer abhalten. Als Abschluss des Abends stand ein Besuch im Hallenbad Losenstein am Programm, wo man auch die Möglichkeit zur Regeneration hatte.

Ein ausgeruhter Körper war auch die Grundvoraussetzung um am nächsten Morgen den Anstieg auf die Hohe Dirn in Angriff zu nehmen. Schon bald stellte sich aber heraus, dass die Bewältigung der Höhenmeter nicht die einzige Herausforderung bleiben würde. Je näher man dem Gipfel kam, umso höher wurde auch die winterliche Schneedecke. Nach drei Stunden im 50 Zentimeter hohen Schnee beschloss man die Runde abzukürzen und das Wochenende bei einem wohlverdienten Eis am Bahnhof Losenstein ausklingen zu lassen.Begeistert war auch die Betreuerin Lisa Polixmair, die gemeinsam mit Matthias Polixmair dieses Wochenende auf die Beine stellte: „Es war eine unglaubliche Freude dieses Sportevent zu organisieren und abzuhalten. Die Mädchen und Burschen waren sehr diszipliniert, engagiert und motiviert. Nur so konnte auch die abenteuerliche Wanderung auf die Dirn zu einem Erlebnis werden.“