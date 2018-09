Sicherheitsvortrag in Kronstorf: Polizisten geben Tipps

18.09.2018, 15:24 Uhr

Durch umsichtiges Verhalten kann man vermeiden, Opfer eines Einbruchdiebstahles zu werden.

KRONSTORF, ENNS. Einbrüche im Eigenheim bedeuten für viele Menschen einen Schock. Im Nachhinein machen den Betroffenen die Verletzung der Privatssphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch mögliche psychische Folgen häufig mehr zu schaffen, als der materielle Schaden. Damit man sich in den eigenen vier Wänden sicherer fühlen kann, sollte man auch sein eigenes Verhalten dementsprechend anpassen. Aber wie? Tipps können sich Interessierte am Montag, 24. September, um 19 Uhr im Thalinger Hof in Kronstorf holen. Bei freiem Eintritt findet dort ein Sicherheitsvortrag, veranstaltet von den Öaab-Ortsgruppen Kronstorf und Enns, statt.

Dunkelheit lockt Einbrecher

Die Chefinspektoren Thomas Schmolz und Gernot Aschauer sowie Kontrollinspektor Sascha Baumgartner geben beim Vortrag Tipps und Hinweise für richtiges Verhalten von Wohnungs- und Hausbesitzern. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist dies umso wichtiger. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten kommt es in den frühen Abendstunden zu einem deutlichen Anstieg der Einbrüche in Einfamilienhäusern und Parterrewohnungen. Vor allem ruhige und dicht verbaute Siedlungsgebiete des Zentralraumes sind betroffen.„In Gesprächen merke ich oft, dass Angst vor Einbrüchen da ist", sagt Michael Grims vom Öaab Enns. „Vor allem, wenn die Opfer während des Einbruchs im Haus geschlafen haben, belastet sie das lange und stark." Aufgrund dessen habe man diesen Sicherheitsvortrag organisiert. „Wir wollen nicht nur rechtliche und steuerliche Themen ansprechen, sondern auch gesellschaftliche Fragen, wie eben die Sicherheit", sagt Grims. Auch das Thema Verbrechensprävention für Mädchen und junge Frauen spiele eine zentrale Rolle.