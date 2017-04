Unfall mit Todesfolge auf der B309

22.04.2017, 10:07 Uhr

KRONSTORF (red). Am 21. April wurde eine Autolenkerin aus St. Ulrich bei Steyr auf der B309 im Gemeindegebiet von Kronstorf tödlich verletzt.

Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert

Ein junger Pkw-Lenker aus der Gemeinde Garsten lenkte sein Fahrzeug auf der B309 in Richtung Kristein. Am Beifahrersitz befand sich sein junger Mitfahrer. Gegen 22.15 Uhr kam der Pkw, laut eigenen Angaben, auf einem geraden Straßenabschnitt, aufgrund einer Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab.Zur gleichen Zeit fuhr die Autofahrerin aus St. Ulrich bei Steyr ihren Pkw auf der B309 in Richtung Steyr. Es kam zu einem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der von der Frau aus St. Ulrich bei Steyr gelenkte Pkw von der Fahrbahn geschleudert.

Schweren Verletzungen an der Unfallstelle erlegen

Nachkommende Fahrzeuglenker begannen mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der hinzugekommene Notarzt des NEF Steyr übernahm die Reanimation der Lenkerin. Diese erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des zweiten beteiligten Pkw wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Steyr gebracht. Die Unfallstelle war für rund drei Stunden gesperrt.