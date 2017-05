Verein ChronischKrank: "Wir sind vielmehr eine Servicestelle"

03.05.2017, 12:30 Uhr

Obmann des Vereins "Chronisch Krank" Jürgen Holzinger klärt über die Vereinsarbeit auf.

ENNS (km). 2010 gründete Jürgen Holzinger mit Studienkollegen den Verein "ChronischKrank". Seitdem setzt er sich gemeinsam mit einem 38-köpfigen Team aus Ehrenamtlichen für chronisch Kranke ein und unterstützt Betroffene und ihre Familien, wo es nur geht. "Wir sind kein klassischer Verein, vielmehr eine Servicestelle", so Holzinger. Anstoß zur Vereinsgründung war seine Nierenerkrankung. Denn durch diese erkrankte Holzinger selbst chronisch. Durch seine Leidensgeschichte lernte er, wie schwierig es ist, an Informationen über Förderungen und andere Unterstützungen in unserer Gesellschaft zu kommen. "Am Anfang weiß man nicht, was einem zusteht", erklärt Holzinger. Mit seinem Verein will er chronisch Kranken eine Anlaufstelle bieten, die sie bei Fragen kontaktieren können. "Dass der Verein einmal solche Ausmaße annimmt, hätten wir uns nie gedacht." Anfangs war das Team in der Region "für die Leute da", so Holzinger. "Relativ bald wurden größere Medien auf uns aufmerksam." Damals hatte der Verein aufgedeckt, dass unter anderem das AKH Patienten bei Augenoperationen privat abgerechnet hatte, obwohl die Kosten von den Krankenkassen übernommen worden wären.

Hauptaugenmerk ihrer Arbeit liegt jedoch auf der Beratung und Interessensvertretung der Betroffenen. Dabei greift das Team auf die Unterstützung von 53 Rechtsanwälten und 210 Primarärzten zurück. Diese Beratung steht den Betroffenen kostenlos zur Verfügung, einzige Bedingung "man muss bei uns Mitglied sein".