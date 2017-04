Viele Köchinnen lieben den Brei

25.04.2017, 11:50 Uhr

Erfahrungsaustausch

„Ich bereite für jeden Stammtisch ein Thema, zum Beispiel Fleisch, Gemüse, Fisch, Essig oder Öle vor und meistens laden wir dazu auch regionale Produzenten oder Vortragende ein. Denn wir wollen gerade unsere regionalen Produzenten wie Landwirte oder Bio-Bauern fördern“ sagt Liedtke. Egal ob Brotbacken, die Vorstellung von Mohn- bis zum Hanf- oder Leinöl, die Galloway-Zucht von Hans-Peter Waldhör oder die Kochbuch-Tauschbörse – der findigen Obfrau fällt immer etwas Spannendes ein. „Aber wir kochen auch gemeinsam, haben auch schon in der Volksschule mit den Kindern gekocht oder übernehmen den Betrieb des Ballcafes beim Frühlingsball. Wir machen Exkursionen und Ausflüge, aber was am wichtigsten ist: Wir haben einen regen Erfahrungsaustausch und eine Kooperation mit der Gesunden Gemeinde. Wir möchten Traditionen, speziell was das Kochen angeht, erhalten aber doch auch immer wieder was Neues ausprobieren“, sagt Liedtke.