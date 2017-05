Volksschule St. Florian mit Notfallsets ausgestattet

03.05.2017, 12:05 Uhr

Wertvolle Sicherheitsprodukte

Die Volksschule St. Florian ist eine von 400 Schulen, die seit Mitte November das Zivilschutz-Notfallset zum vom Land OÖ geförderten Sonderpreis bestellte und so ihre Schule sicherer machte. Die Förder-Aktion war befristet, Oberösterreichs Schulen können das Zivilschutz-Notfallset aber weiter beim OÖ Zivilschutz anfordern.Das Zivilschutz-Notfallset besteht aus einer Zivilschutz-Notfallbox und der Zivilschutz-Bevorratungstasche. Die Notfallbox beinhaltet ein Notfallradio mit LED-Lampe und Signalleuchte, das mittels Dynamo betrieben werden kann und zwei Kurbel-Taschenlampen. Mit diesen Produkten ist eine batterie-unabhängige Notbeleuchtung und Informationsversorgung möglich. Zur Notfallbox gehören außerdem Klebebänder zum Abdichten von Fenstern bei Strahlenbelastung und diverse Hinweistafel und Aufkleber, die für das richtige Verhalten im Krisenfall in der Schule aufgehängt werden sollen. In der Box sind zudem eine Zippfolie zur Aufbewahrung von wichtigen Notfalldokumenten und diverse Checklisten.„Selbstschutz ist der beste Schutz. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Bildungsreferat des Landes und dem Landesschulrat, damit sich Oberösterreichs Schulen mit einfachen Mitteln auf solche Krisenfälle vorbereiten können“, sagt Hammer.