Welche Brille passt zu wem?

19.10.2017, 00:00 Uhr

Das Team von Optik Eichholzer unterstützt seine Kunden bei der Suche nach einer passenden Brille.

„Brillen mit kreisrunden Gläsern und die abgeschwächte Pantoform sind die Highlights der Brillensaison", sagt Optikermeister Ernst Eichholzer. In den vergangenen Jahren hatte sich dieser Trend bereits angekündigt. Aus der aktuellen Herbst-/Wintersaison sind die runden Gläser nicht mehr wegzudenken. Dabei setzt man auf zarte Materialien und hält Metallfassungen unaufdringlich filigran und Kunststofffassungen in farblosem Transparentmaterial. Sehr unauffällig wirken die Fassungen auch in dezenten Rosé- und Grautönen, verleihen dem Gesicht jedoch eine harmonische Kontur. Dieser Brillentrend ist der perfekte Begleiter für den angesagten 70er-Stil und perfektioniert den Look, sobald weite Oberteile und Schlaghosen getragen werden.

Zu welchem Gesicht diese runden Formen passen, ist klar definiert. Einem eckigen Gesicht mit kantigen Zügen verleihen diese Modelle mehr Weichheit. "Bei Damen unterstreichen sie die Weiblichkeit und sind daher klar zu empfehlen", so Eichholzer. Auch Menschen mit ovalen Gesichtsformen schmeichelt die runde Brille. Lediglich für runde Gesichter ist bei diesem Trend Vorsicht geboten. Diese lassen das Gesicht konturlos und optisch breiter wirken. „Hier empfehlen wir Brillen in eckiger Form“, so der Optikermeister. „Bei Optik Eichholzer finden Sie daher natürlich auch eine Vielzahl an klassischen Fassungen, die keinem Trend unterliegen", so der Optikermeister. Hier wird besonders Wert auf hochwertige Materialien gelegt.„Wir helfen Ihnen gerne, Ihren optimalen Brillentyp zu ermitteln und die perfekte Fassung für Sie zu finden.“