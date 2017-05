Gedenkfeier am KZ-Außenlager Herzograd

ST. VALENTIN. Am Freitag, 12. Mai, findet eine Gedenkfeier anlässlich zum 72. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge des ehemaligen Nebenlagers des KZ Mauthausen in St. Valentin statt.Zum Thema "Internationalität verbindet" sprechen am Anna Strasser-Platz ab 17 Uhr Schauspieler Cornelius Obonya, Brigitte Bailer-Galanda und Ferdinand Reisinger. Außerdem wird an der Gedenkstätte ein Kranz niedergelegt.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Mauthausen Komitee. Der Gesangsverein Freiheit sogt für die musiklaische Umrahmung, die Schüler der Polytechnischen Schule St. Valentin für die Gestaltung.