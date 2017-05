"Oberösterreich ist ein guter Mittelweg"

03.05.2017, 12:00 Uhr

Derzeit gibt es neun verschiedene Regelungen des Jugendschutzgesetzes. Das soll bald Geschichte sein.

BEZIRK (km). Die Junge Volkspartei Oberösterreich startete vor Kurzem ihre Kampagne "Ned deppad". Im Rahmen der Bezirkstour machte Landesobfrau Claudia Plakolm auch in Enns Halt. Thematisiert wurde unter anderem die Vereinheitlichung des Jugendschutzgesetzes. "In Oberösterreich sind die Jugendlichen mit dem Jugendschutzgesetz zufrieden. Es macht aber aus unserer Sicht keinen Sinn, dass es neun unterschiedliche Regelungen gibt", so Plakolm. "Wir fordern eine österreichweite gemeinsame Anpassung und hatten bereits gute Gespräche mit Landeshauptmann Thomas Stelzer, der unsere Ansicht teilt", so Plakolm weiter. Zustimmung bekommt die JVP-Landesobfrau auch von Bezirksobmann Gregor Eckmayr. Geht es nach der JVP soll das Jugendschutzgesetz österreichweit harmonisiert werden. Als Vorbild soll dabei das oberösterreichische Modell dienen. "Die Lösung wie in Oberösterreich ist sicher ein guter Mittelweg", sind sich Plakolm und Eckmayr einig. Eine Vereinheitlichung sei vor allem für Grenzgebiete wie Enns und Ennsdorf wichtig.