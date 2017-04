Frühjahrstreffen in Kroatien

Frühjahrstreffen der Pensionisten in Kroatien. Der Flug ging nach Dubrovnik und Transfer nach Cavtat. Der erste Ausflug ging nach Dubrovnik, die Altstadt ist mit einer riesigen Mauer umgeben. Ein Tagesausflug ging nach Budva, Mittagessen wurde im Hafen eingenommen. Weiterfahrt nach Kotor. Altstadtführung, über 12 Kirchen und 8 Plätze in der Altstadt. In Ston wurde die Salzgewinnung erklärt, einige verkosteten erstmals die Muscheln. Der letzte Tag war in Trebinje, am Bauernmarkt wurde fleißig eingekauft, dann gings auf den Berg, eine wunderschöne Moschee stand hier und die Aussicht war grandios.