4. Platz @VKB GIS Bike Challenge + 3. Platz @Halbmarathon Perg

23.09.2018, 20:14 Uhr

Dieses Wochenende stand mit der VKB GIS Bike Challenge ein Bewerb am Programm, der mir eigentlich überhaupt nicht liegen sollte.. Denn mir liegen extrem lange Bewerbe, die noch dazu etwas technischer sind und beim Rennen auf den Linzer Hausberg geht`s nur steil bergauf und das ganze über 7,2 Kilometer mit 620 Höhenmetern..Jedoch sind ein paar meiner Sponsoren bei dieser großen Veranstaltung auch mit dabei und ich dachte mir ein Rennen vor der Haustür, da muss man einfach mitfahren.. Pünktlich um 14 Uhr erfolgte schließlich der Startschuss und über 100 Starter machten sich auf den Weg.. Gleich zu Beginn ist es einmal für 1500 Meter richtig steil, danach kommt ein etwas flacheres Stück, bevor es noch einmal richtig Steil wird.. Von Kilometer 4 bis 6 geht`s dann über eine „angenehme“ Steigung und am Schluss tut es dann noch einmal richtig weh.. ;)Gott sei Dank habe ich mir 3 Tage vor der Veranstaltung die Strecke angesehen und teilte mir deshalb meine Kraft sehr gut ein.. Mit dieser tollen „Taktik“, der perfekten Verpflegung und einen tollen Tag konnte ich nach 29 Minuten und 24 Sekunden überglücklich und voll ausgepowert als 4. über die Ziellinie fahren!!!Ich bin mit diesen Ergebnis mega zufrieden, weil ich aufgrund meines Körpergewichts nicht damit gerechnet hätte und trotzdem von unten bis oben einen super Druck am Pedal hatte.. Noch dazu konnte ich einige Freunde hinter mir lassen, die immer wieder die kurzen-schnellen Rennen fahren.. :)

HALBMARATHON PERG:Am Weg nach Hause telefonierte ich mit meiner Freundin und sie fragte mich, ob ich Lust habe am Sonntag einen Halbmarathon bei uns in der Nähe zu laufen.. Nach kurzer Überlegung, sagte ich natürlich zu.. Um 11 Uhr machten sich dann 50 Läufer auf den Weg und wir mussten 3 Runden mit je 7035 Meter absolvieren.. Mir ging es überraschend nicht soo schlecht und ich konnte die 3 Runden sehr konstant laufen.. Nach 1 Stunde, 23 Minuten und 18 Sekunden war schließlich die Quälerei vorbei und ich konnte als 3. Gesamt über die Ziellinie laufen.. :)Das nächste Wochenende wird vermutlich wieder etwas ruhiger werden.. ;)sportliche Grüße Lukas