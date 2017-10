Alpenverein bewanderte den Reichenstein

19.10.2017, 11:49 Uhr

Nächstes Highlight in der Nachbargemeinde

Als nächstes bietet sich Wandern in den heimischen Gefilden an: Am Donnerstag, 26. Oktober findet in St. Valentin der Fit-Wandertag statt. Dieser wird gemeinsam von der Stadtgemeinde St. Valentin, den Naturfreunden und vom Alpenverein organisiert. Start ist von 9 bis 10 Uhr beim Volksheim, Ziel ist ebenfalls das Volksheim. Die Strecke ist rund 14 Kilometer lang und gut markiert. Auf halber Strecke gibt es in Rittmannsberg (Fam. Stöckler) eine Labstelle (Leberkässemmerl, Speckbrot usw., Getränke) und im Volksheim warmes Mittagessen, Kuchen und Getränke. Keine Anmeldung erforderlich, Auskunft bei den Tourenführerinnen Martina Aschauer (0664/513 52 27) und Regina Freinhofer (0664/998 95 30).