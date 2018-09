Asten dreht Partie in Unterzahl

23.09.2018, 13:14 Uhr

Dank einer starken kämpferischen Leistung besiegten die Astener Schiedlberg mit 2:1 und gaben die rote Laterne ab.

ASTEN. Mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Partien fand sich der Sportklub aus Asten vor dem Duell mit Schiedlberg auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Zudem musste man auf die gesperrten Gönner und Zürnsack verzichten. Dennoch setzten die Astener von Beginn alles daran, um die wichtigen drei Punkte einzufahren. Bis zur ersten Halbchance dauerte es jedoch eine Viertelstunde. Der Kopfball von Bastian Ritzberger verfehlte aber sein Ziel. Fünf Minuten später versuchte es Sebastian Heinisch ebenfalls per Kopf. Sein Versuch war zwar deutlich gefährlicher, trotzdem noch nicht erfolgreich. Von den Gästen aus Schiedlberg war in der Anfangsphase überhaupt nichts zu sehen. Ein Freistoß von Stefan Reifenauer in Minute 23 sollte die einzige Torannäherung bleiben.

Doppelter Schock

Elfmeter bricht den Bann

Last-Minute-Treffer lässt Asten feiern

In der 34. Minute wieder eine Standardsituation für Schiedlberg. Und auf einmal stand es 0:1 aus der Sicht des SK Asten. Eckball von Robert Artmayr und Philipp Mayrpeter mit dem Kopfball genau in den Winkel. Ein Treffer mit blutigen Folgen für den Torschützen und Asten-Stürmer Ritzberger. Beide stießen mit den Köpfen zusammen und mussten behandelt werden. Während Mayrpeter mit Turban weitermachen konnte, wurde Ritzberger von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Mit dem völlig unverdienten Rückstand sollte es auch in die Kabinen gehen. Kurz nach Seitenwechsel der nächste Schock für Asten: Schiedsrichterin Maria Ennsberger schickte Ammar Halilovic nach einem Ellbogenschlag mit Gelb-Rot vom Platz. Besonders bitter: Halilovic wurde erst für den verletzten Ritzberger eingewechselt.Doch auch davon ließen sich die Heimischen nicht beirren und kämpften weiter. In Minute 64 hatte der Gastgeber aber Glück nicht 0:2 in Rückstand zu geraten. Einen Schuss von Daniel Ruttensteiner konnte Asten-Keeper Gerhard Buchroithner mit viel Mühe gerade noch an die Latte lenken. Ein Weckruf für Asten, um endgültig zum Sturmlauf anzusetzen. Nur wenige Sekunden nach dem Lattenknaller hatte Eric Schermann auf der anderen Seite die Riesenchance. Schiedlberg-Goalie Christoph Sturmberger verhinderte jedoch den Ausgleich. In der 68. Minute war es dann aber endlich soweit: Schönes Dribbling von Philipp Schulz und dieser konnte nur mit einem Foul gestoppt werden. Zurecht entschied die Unparteiische auf Elfmeter für Asten. Furkan Yigit übernahm die Verantwortung und versenkte den Strafstoß.Schiedlberg war in weiterer Folge völlig von der Rolle. Asten hingegen wollte mit nur zehn Mann den Heimsieg erzwingen. Meho Omanovic versuchte es in Minute 73 per Freistoß. Wieder war Sturmberger zur Stelle. Zehn Minuten vor dem Ende beinahe die kalte Dusche: Tor für die Gäste. Zum Glück für Asten hob Schiedsrichter-Assistent Alen Huskic die Fahne. Somit blieb es beim 1:1 und die Gastgeber hatten noch Zeit die drei Punkte einzufahren. Es dauerte allerdings bis zur zweiten Minuten der Nachspielzeit bis die Astener völlig in Ekstase verfielen. Schöne Hereingabe von Eric Schermann, perfekte Ballannahme von Furkan Yigit und der Stürmer hämmerte die Kugel unter die Latte. Schlussendlich ein hart erkämpfter aber gleichzeitig auch hochverdienter Sieg für den SK Asten.