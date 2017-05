Bubble-Soccer-Turnier beim SK Armenia

www.sk-armenia.at

ST. VALENTIN. Am Samstag, 10. Juni, veranstaltet der Hobbyfußballverein SK Armenia ein Bubble-Soccer-Turnier. Los geht es mit dem Bewerb um 9 Uhr am Sportplatz der IMS Langenhart. Anmeldungen werden unterentgegen genommen. Die Startgebühr beträgt 40 Euro. Gemischte Teams aus jeweils vier Spielern treten am Rasen gegeneinander im Fußball an. Es gibt keinen fixen Tormann. Maximal 30 Teams werden zugelassen. Es wird auf zwei Plätzen gleichzeitig gespielt. Am Feld dürfen keine Fußballschuhe verwendet werden, daher nur Barfuß oder mit Turnschuhen. Alle Teilnehmer müssen mindestens 1,50m groß sein. Für Verpflegung und Musik ist gesorgt.