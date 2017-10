Ennser Faustballer müssen sich von Meister-Play-off verabschieden

08.10.2017, 16:58 Uhr

Die nächsten beiden Sätze waren die Spieler des TV Enns zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das fehlerfrei Service des Gegners und Eigenfehler auf ihrer Seite brachten zwei 8:11 Satzniederlagen. Erst der vierte Satz brachte einen kleinen Lichtblick. Sie spielten Grieskirchen mit 11:3 an die Wand. In der zehnminütige Pause erholte sich der Gegner, wir gerieten in Satz fünf mit 1:6 im Rückstand, kämpften gegen die drohende Niederlage, kamen auf 7:9 heran, am Ende eine bittere Niederlage gegen einen schlagbaren Gegner. Somit ist für die Ennser die Meister-Play-off Geschichte. Zum Abschluss können sie sich noch auf ein tolles Match am 15. Oktober um 14 Uhr gegen den österreichischen Meister Freistadt freuen.