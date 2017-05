02.05.2017, 09:22 Uhr

Am Beginn der Veranstaltung standen einige Kinder-, Jugend- und Team-Läufe am Programm, bevor um 17:15 der Startschuss zum Hauptlauf über 8 Kilometer fiel.. Es galt 4 Runden mit je 2 Kilometer zu absolvieren, gestartet wurde am Hauptplatz und dann ging es vorbei am Ennser Schloss, in den Schlosspark, weiter Richtung Freibad und dann am Schluss immer wieder der Anstieg Richtung Start/Ziel.. Da der Rundkurs immer wieder (steil) auf-ab geht, es auch einige enge Kurven gibt und man teilweise auf Schotter/Wiese läuft, ist es richtig hart.. Vermutlich kam mir aber gerade das zur Hilfe, weil auf so „kurze“ Distanzen kann ich mich so richtig gut quälen.. Im Training würde ich niemals so über meine Grenzen gehen, aber im Wettkampf da schaltet mein Kopf in einen anderen „Modus“.. :pVom Start weg wurde natürlich gleich einmal ein sehr hohes Tempo gelaufen und ich fand sehr schnell einen Läufer, der ein Tempo lief, dass ich mir zutraute 4 Runden halten zu können.. Dieser Läufer schaute immer wieder auf die Uhr (ich hatte keine) und lief deshalb immer perfekt konstant, sodass wir gegen Ende des Rennens noch 1-2 Läufer einholen konnten, die es sich nicht soo gut eingeteilt hatten.. Am Ende zog ich dann noch einmal so richtig an und ließ meinen „Pacemaker“ stehen..Nach 28 Minuten und 13 Sekunden lief ich komplett ausgepowert als neuer ENNSER LAUF-STADTMEISTER 2017 (weil ich Mitglied bei: „Naturfreunde Enns“ bin) über die Ziellinie!!!!

Ziel dieses Laufes war für mich eigentlich nur, dass ich mich für ein paar Minuten wieder so richtig quäle, denn diese Einheiten machen mich dann auch bei den Mountainbike-Marathons schnell.. Ich werde auch nicht die Sportart wechseln, weil mir das Mountainbiken sooo viel Spaß macht, jedoch ist das Laufen für mich ein toller Ausgleich zum radfahren und ich werde natürlich versuchen 2018 den Titel zu verteidigen.. :)Der Lauf ist wirklich perfekt organisiert, es sind überall auf der Strecke verteilt Zuseher, die einen anfeuern, die meisten natürlich am Hauptplatz, es gibt eine Labe an der man 3 Mal vorbei läuft und im Ziel gibt`s auch wieder Getränke und traumhaften Kuchen!!!DANKE an HARALD WIRLEITNER vom Veranstalter-Team Zisser Enns für die tollen Bilder!!run on Lukas