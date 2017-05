11.05.2017, 09:25 Uhr

Heimspiel für TV Enns am Samstag, 15 Uhr, gegen Union Münzbach.

ENNS. In der zweiten Runde des Aufstiegs-Playoffs möchten die Ennser Faustball-Herren zuhause gegen Union Münzbach die ersten Punkte sammeln. Während TV Enns in der ersten Runde knapp an Froschberg scheiterte, ließ Münzbach mit einem Sieg gegen FSC Wels 08 aufhorchen. Enns, die erst in der Halle souverän den Klassenerhalt geschafft haben, gehen aber als leichter Favorit ins Spiel.