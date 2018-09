Kronstorf kassiert zweite Niederlage in Folge

15.09.2018, 19:43 Uhr

In einer mäßigen Bezirksliga-Partie müssen sich die Kronstorfer auswärts in Schwertberg mit 1:3 geschlagen geben.

KRONSTORF. Mit drei Siegen startete die Mannschaft aus Kronstorf in die Saison. Letzte Woche ließ man dann erstmals Punkte liegen. Ausgerechnet im Derby gegen Enns setzte es eine herbe 0:3-Heimniederlage. Wiedergutmachung war also angesagt am Samstag beim Auswärtsmatch gegen ASKÖ Schwertberg. Die Anfangsminuten gehörten jedoch den Hausherren. Aber auch Kronstorf brauchte nicht lange um in die Partie zu finden. In der fünften Minute setzte Stefan Immler Michael Höll in Szene. Dieser scheiterte gleich zwei Mal an Schwertberg-Goalie Fabian Resch. Zehn Minuten dauerte es, dann kamen auch die Gastgeber zur ersten nennenswerten Chance. Der Schuss von Simon Kern verfehlte das Ziel am Ende deutlich. Die nächsten beiden Möglichkeiten gehörten wieder den Gästen. Zuerst verzog Stefan Immler nach einem schönen Lupfer von Patrick Niederhuber, dann konnte erneut Michael Höll einen Patzer der Schwertberger Defensive nicht verwerten (15., 21.).

Führung auf dem Fuß

Gastgeber legten Gang zu



Hoffnung durch Elfmeter

Nach einer halben Stunde hallte der erste Torjubel durch das Steinbach-Stadion. Der Treffer der Schwertberger wurde allerdings zurecht wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Wenige Augenblicke später hätten die Heimischen in Führung gehen müssen. Julian Riedl bediente mit einer perfekten Flanke seinen älteren Bruder Michael, der jagte das Leder aus guter Position über die Querlatte. Kurz vor der Halbzeit war es erneut Michael Riedl, der das 1:0 auf dem Fuß hatte. Kronstorf-Schlussmann Roman Brunner mit einem missglückten Pass genau in die Beine von Riedl. Der Stürmer nahm das Geschenk aber nicht an und knallte die Kugel neben das Gehäuse. Somit ging es mit einem glücklichen Unentschieden aus Kronstorfer Sicht in die Kabinen.Nach Seitenwechsel benötigten beide Teams um wieder ins Spiel zu finden. Eine Stunde war gespielt, da legten die Gastgeber einen Gang zu. Schwertberg-Kapitän Manuel Hinterreiter tauchte plötzlich alleine vor Brunner auf, der mit einem guten Reflex das Gegentor verhindern konnte. Sieben Minuten später zappelte die Kugel aber im Kronstorfer Netz. Den Schuss von Michael Riedl konnte Roman Brunner noch parieren, beim Nachschuss von Enes Cavusoglu war der Keeper machtlos. Nur zwei Minuten später verdoppelten die Schwertberger die Führung. Julian Riedl erkämpfte sich den Ball, bediente Manuel Hinterreiter und der knallte das Leder unhaltbar ins lange Eck.Der Sportclub aus Kronstorf fand auch in weiterer Folge kein Mittel um die Wende einzuleiten. Bis zur 86. Minute: Klares Foul an Höller im Strafraum und Schiedsrichter Hofstädter zeigte zurecht auf den Punkt. Im zweiten Versuch versenkte Lukas Eder den Strafstoß. Plötzlich kam bei den Kronstorfern doch noch Hoffnung auf einen Punktegewinn auf. In den Schlussminuten warfen sie noch einmal alles nach vorne. Dadurch ergaben sich für die Hausherren Räume zum Kontern. Philipp Gschwandtner scheiterte in der zweiten Minute der Nachspielzeit jedoch ganz alleine vor dem Kasten an Brunner. In der 93. Minute war es dann aber noch einmal soweit. Julian Riedl mit einem weiteren starken Dribbling, perfekter Pass zur Mitte und Markus Brandstetter sorgte für die Entscheidung. Am Ende eine verdiente Niederlage für den SC Kronstorf, der damit zum zweiten Mal in Folge als Verlierer vom Platz gehen muss.