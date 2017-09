Linzer Citynightrun lockt auch Naturfreunde

29.09.2017, 14:55 Uhr

Die abendliche Stimmung zieht jedes Jahr wieder hunderte Besucher und Besucherinnen in die Landeshauptstadt! Die Streckenlänge von 5,2km trifft die breite Masse - 1931 Läuferinnen und Läufer tummelten sich am Donnerstag Abend in der Linzer Innenstadt!Beim Start auch vertreten: der LaufClub der Naturfreunde St. Valentin!"Ein gelungenes Event", so die Vereinsmitglieder, "es macht jedes Jahr wieder Spaß in Linz dabei zu sein!"Besonders die tolle Atmosphäre und die Stimmung entlang der Strecke scheinen jedes Jahr mehr Sportlerinnen und Sportler anzuziehen!Vielleicht packt der Citynightrun ja 2018 die 2000er-Marke und bleibt somit ein Vorzeigemodell eines gelungenem Laufevents! Der LC Naturfreunde St. Valentin wird auch dann wieder mit am Start sein!