Mit YOGA zum Kennenlernen "Fit in den Sommer"

AT

, Werkstraße 22 , 4300 Sankt Valentin AT

Aula - VS Langenhart

Aula - VS Langenhart , Werkstraße 22 , 4300 Sankt Valentin AT

Auf Grund der großen Nachfrage startet der ATSV St. Valentin vor der Sommerpause noch einen YOGA-Kurs zum Kennenlernen. Los geht es am Donnerstag, 20. April 2017 um 18.30 Uhr in der VS-Langenhart mit Yoga-Meister Karl Stipani.



Dehnen, atmen, bewegen und entspannen, somit bringst du Körper, Geist und Seele in Harmonie. Du solltest versuchen 2 Stunden vor dem YOGA-Kurs nichts „Schweres“ zu essen. Bequeme Kleidung und eine Decke zur Tiefenentspannung sollten zur YOGA-Stunde mitgenommen werden.



Achtung: Begrenzte Teilnehmeranzahl:

Anmeldung werden ab sofort unter 0699 15 112 173 entgegengenommen.



Kurskosten für 5 Abende:

€ 25,– ATSV Mitglieder

€ 35,– Nicht Mitglieder