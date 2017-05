Mountainbike-Fahrtechniktraining in Enns

ENNS. Am Samstag, 27. Mai, veranstaltet die Genusslandtour ein Mountainbike-Fahrtechniktraining mit staatlich geprüften Instruktoren in Enns. Treffpunkt mit den Bikes ist um 8 Uhr beim Gasthof Brunner am Hauptplatz. Die Kosten für das eintägige Fahrtechniktraining betragen 40 Euro. Anmelden kann man sich auf der Homepage der Genusslandtour

Bike – CheckAuf- und Absteigen, Anfahren, SteuernSchaltenGeradausfahren, Gleichgewicht, KoordinationBremsenBewegungserfahrung am BikeStehen am BikeNotausstiegKurventechnikSpringen, Hüpfen, BunnyhopUphill-, DownhilltechnikAusfahrt mit SingletrailsDas MTB-Fahrtechniktraining ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Bei den MTB-Fahrtechniktrainings besteht unbedingte Helmpflicht! Pedale mit fester Verbindung zum Schuh sind ebenso erforderlich, da ansonsten nicht alle Übungen bzw. Techniken erlernt werden können. Grobstollige Geländereifen empfehlen sich in schwierigem Gelände, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen. Bike-Handschuhe und Brille sind immer ratsam.