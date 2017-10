OÖ-Cup: Martin Pichler nach Pokal weiter Führender in der jahreswertung

01.10.2017, 08:30 Uhr

holt beim 6. Lauf des OÖ-Cup, den der ORC-Enns in Wartberg/Krems veranstaltete, mit seinem Jeep Cherokee XJ Platz 2 und bleibt weiter Führender in der Jahreswertung in der Klasse 4. Mit einem minimalen Rückstand von wenigen Hundertstel Punkten musste sich Pichler nur seinem größten Konkurrenten in diesem Jahr, Rene S., knapp geschlagen geben., ebenfalls Jeep Cherokee XJ, erreichte den vierten Platz und hält damit weiter Platz 4 in der Jahreswertung in der Klasse 4.

www.4x4ooe-verband.at

Informationen und Spendenkonto für den kleinen Mattis:

www.mattis-miragesyndrom.at

erreichte mit seinem Nissan Patrol K260 Rang 9 und bleibt auf Platz 2 in der Jahreswertung in der Klasse 3.Die Entscheidungen fallen beim letzten Lauf am 21.10.2017 in Eberschwang, wo die drei Starter des ORC-Enns bei den Entscheidungen in den Pokalrängen der Jahreswertung kräftig mitmischen werden. Details dazu:"Bei unserer heurigen OÖ-Cup Veranstaltung - der ORC-Enns veranstaltet jährlich einen Lauf der Trial-Serie OÖ-Cup - waren bei herrlichem Wetter 34 Fahrer in den vier Klassen am Start. Es war eine sehr spannende Veranstaltung und es freut mich sehr, dass die Starter unseres Vereins wieder kräftig Punkten für die Jahreswertung sammeln konnten.Außerdem durfte sich der ORC-Enns im Zuge dieser Veranstaltung an einer Spendenaktion zugunsten des 21 Monate jungen Mattis beteiligen, der an einem sehr seltenen Gendefekt (Mirage Syndrom) leidet. Mattis muss rund um die Uhr betreut werden, benötigt täglich ein Beatmungsgerät. Es freut mich sehr, dass der ORC-Enns gemeinsam mit den Teilnehmern der Veranstaltung den Eltern des kleinen Mattis mit einer Spende von € 300,- in dieser schwierigen Zeit finanziell etwas unter die Arme greifen konnte. Helfen auch Sie!"Spendenkonto Mattis Plescher:IBAN: AT43 3438 0850 0622 7730BIC: RZOOAT2L380