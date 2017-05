SC Ernsthofen steht im Finale des Tischtennis-Meistercups

10.05.2017, 16:41 Uhr

Kapitän Thomas Wandrak, Sektionsleiter Günter Bauer jun., Hubert Krieger und Josef Krempl besiegten die Riedauer Spitzenmannschaft mit 8:6. Somit steht erstmals eine Ernsthofner Tischtennismannschaft im Finale des Meistercups in der Bezirksliga.Zum Finale wird es von Ernsthofen einen Schlachtenbummlerbus geben. Details und Platzreservierungen zum Bus per Email an Manuel Binder binderm1806@gmail.com