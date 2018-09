St. Valentiner Stadtlauf

09.09.2018, 18:42 Uhr

Warme spätsommerliche Temperaturen begrüßten eine Vielzahl von Zuschauern, Sportlern und Sportlerinnen und sorgten für einen angenehmen Samstagnachmittag.Bevor es mit den Hauptläufen losging, zeigten jede Menge Nachwuchstalente unterschiedlichsten Alters, dass Laufen schon in ganz kleinen Schuhen viel Spaß machen kann! Im Ziel wurden St. Valentins Nachwuchssportler nicht nur mit großem Applaus, sondern auch süßer Verpflegung einer Siegermedaille belohnt.Bei den Hauptläufen, dem CNH Global Staffellauf im 3er-Team, dem Volksbank 5er und dem Sparkassen 10er duellierten sich zahlreiche ambitionierte Läufer und Läuferinnnen sowie Hobbyathleten.Beim 3er-Team von Wosas Bioladen hat sich regelmäßiges Training bezahlt gemacht – sie liefen sich bravurös auf den ersten Platz der Herren-Staffeln, gefolgt vom LC Naturfreunde St. Valentin Team und den Siegertypen. Bei den Mixed-Staffeln liefen sich die Blaulichtorganisationen gleich mit zwei Teams auf Platz 1 und 2, gefolgt vom Team der Stadtgemeinde St. Valentin. Die Damenstaffel der DM-Frauen genoss das Treppchen als einzige weibliche Staffel für sich.Im Bewerb Volksbank Fünfer überzeugten Alexander Berger vom Verein SIM – Sport in Motion und Christine Mühlbachler vom LC Neufurth als Schnellste ihrer Distanz.In der Klassischen Distanz – dem Sparkassen Zehner – bewies sich Alex Demse wiederholt als Tagesschnellster. Anita Baierl konnte bei den Damen überzeugen, dass durchaus mit ihrer männlichen Konkurrenz mithalten kann.Über den Titel Stadtmeister und Stadtmeisterin 2018 freuten sich in diesem Jahr Hans-Jürgen Mühlehner des LC Naturfreunde St. Valentin, der sich diesen durch herausragende läuferische Leistungen durchaus verdient hat; und Maria Hagler, die den Bäuerinnen St. Valentin somit alle Ehre machte!Wie in jedem Jahr ein tolles Lauf-Event mit zahlreichen Zuschauern und Mitwirkenden, die dieses erst ermöglichten! St. Valentin freut sich schon aufs nächste Jahr wenn es heißt:Der St. Valentiner Stadtlauf geht in die 12. Auflage!