Titelrennen in Landesliga Ost spitzt sich zu

09.05.2017, 11:42 Uhr

In der Landesliga Ost machte der ASK das Titelrennen wieder unfreiwillig spannend. Beim 1:4 auf dem Kunstrasen von Union Dietach gab es keine Chance. Der Vorsprung auf die Dietacher ist auf einen Punkt geschmolzen – bei einem Spiel weniger allerdings. Doch auch der SK St. Magdalena lauert mit drei Punkten Rückstand und einem Spiel weniger als die Niederösterreicher. Der ASK tritt als auswärtsstärkste Mannschaft am Samstag in Sierning an.

Einen Dämpfer im Aufstiegsrennen erfuhr der SK Asten beim 0:2 in Pucking. Dennoch haben die Astner die theoritische Chance auf einen Relegationsplatz um die Bezirksliga. Als nächstes kommt Donau Linz 1b am Samstag, 17 Uhr, ins Kornspitzstadion. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost meldeten sich die St. Florian Juniors zurück. In der 1. Klasse Ost bleibt Hofkirchen mit einem 4:1-Sieg in St. Marien auf Tuchfühlung mit der Spitze. Das nächste Spiel ist in Haidershofen.