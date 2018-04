Voller Erfolg für St. Valentins Läufer

29.04.2018, 19:48 Uhr

Der 21,1km lange Lauf lockte auch einige Läufer des LC Naturfreunde St. Valentin, die in diesem Jahr bereits beim Viertelmarathon in Ardagger zum Saisonauftakt spitzen Ergebnisse erzielten.Bestens vorbereitet ging es heute in Hallstatt Lahn an den Start. Mit dem Startschuss um 10:05Uhr gab es nicht nur einige Kilometer zu bewältigen, sondern hieß es auch den teilweise hoch-sommerlichen Temperaturen Stand zu halten.Den drei Läufern des LC Naturfreunde St. Valentin schien die Hitze wenig auszumachen, Christian, Karl und Jürgen liefen so einigen Konkurrenten davon.Nach 21,1 erkämpfen Kilometern fanden sich die Läufer am Hallstätter Marktplatz ein und wurden vom Applaus der Zuschauer empfangen.Und als wäre dies nicht schon genug, ließen sich Jürgen (3.Platz M40) und Karl (2.Platz M60) auch noch am heiß begehrten "Stockerl" gebührend feiern!Die Laufclub-Mannschaft ist stolz auf ihre Jungs, die den Verein immer wieder gebührend vertreten!