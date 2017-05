Aus Wirtschaftsintiative Valentin wird Wirtschaftsvereinigung Westwinkel

09.05.2017, 11:25 Uhr

In den Begrüßungsworten gratulierte St. Valentins Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SP) zu zehn Jahren WIV: "Damit haben wir etwas geschaffen, wofür uns viele Gemeinden beneiden. Danke an Gerhard Ebner und sein Team." Ebner gab das Kompliment zurück: "Es ist nicht selbstverständlich, dass Gemeinde, Stadtmarketing und Wirtschaft so an einem Strang ziehen wie in St. Valentin."Für die Vergrößerung müssen nun noch die Strukturen angepasst werden. Bisher hat das WIV 130 Mitglieder aus Gewerbetreibenden und Dienstleistern. Die neue Organisation soll bis Mitte 2018 stehen.