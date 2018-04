Ersthelfer-Defibrillator bei Fa. Neumüller 

19.04.2018, 21:21 Uhr

„Wir haben uns daher entschlossen einen Laiendefibrillator anzukaufen“, so Eva Neumüller, Geschäftsführerin der Fa. Neumüller in Ennsdorf.Dabei handelt es sich um eine schwere Herzrhythmusstörung, die häufig im Rahmen eines Atem- Kreislaufstillstands auftritt. Die effektivste Therapie ist ein Stromstoß über den Herzmuskel, der das Herz – vereinfacht ausgedrückt – neu starten soll („Reset“).“ Entscheidend ist dabei der Faktor Zeit. Defibrillatoren müssen möglichst schnell nach Eintritt des Kreislaufstillstands zur Anwendung gebracht werden. Im Idealfall wird diese Maßnahme bereits von den Ersthelfern durchgeführt, noch bevor der Rettungsdienst des Roten Kreuzes am Notfallort eintrifft. Falsch machen kann man dabei nichts: Das Gerät erkennt über eine EKG-Ableitung selbst, ob ein Stromstoß erforderlich ist oder nicht. Schlägt das Herz des Patienten ganz normal, gibt der Defibrillator keinen Stromstoß frei. Bei verschiedenen Veranstaltungen des Roten Kreuzes kann immer wieder festgestellt werden, dass sogar Kinder einen Defibrillator problemlos bedienen können. Er führt mit Sprachansagen durch den Ablauf – der Helfer muss nur die entsprechenden Handgriffe durchführen.