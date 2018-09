„Für nächste Generation“: Firma Saexinger eröffnet Standort Ennsdorf

18.09.2018, 15:21 Uhr

Das Gefahrgut-Logistik-Unternehmen Saexinger aus Wien eröffnete den neuen Standort feierlich.

ENNSDORF (bks). Am 14. September wurde der Grundstein für die nächste Generation gelegt. Denn: Das Familienunternehmen Saexinger, Spezialist für Gefahrgutlogistik, eröffnete in Ennsdorf einen neuen Standort. „Wir haben das modernste und beste Gefahrgutlager gebaut", sagt Firmenchef Karl Böntner. „Nicht nur für uns, sondern vor allem für unsere Kunden." Auch seine Ehefrau Ivana Böntner führt die Geschäfte im Unternehmen. „Ohne den Rückhalt meiner Frau wäre es nicht möglich gewesen", sagt der Inhaber. Auf das Grundstück in Ennsdorf sei Böntner nur duch Zufall gestoßen. „Ich war zu Besuch bei einem Kunden und sah das Zu-Verkaufen-Schild."

Grund zum Feiern

Nach nur sieben Monaten Bauzeit konnte der Standort bereits Ende Juli in Betrieb genommen werden. Am 14. September lud die Firma Saexinger nun zur feierlichen Eröffnung mit Familie, Freunden und Geschäftspartnern. Im Zuge des Festaktes konnte auch Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer herzlich zur Erweiterung des Betriebes gratulieren. „Saexinger ist ein Vorzeigeunternehmen", betonte auch Monica Rintersbacher von Leitbetriebe Austria.