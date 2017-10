Gerhard Füreder ist neuer Niederlassungsleiter

16.10.2017, 14:04 Uhr

Füreder startete seine Karriere mit dem Abschluss der Speditionslehre 1983 und war seit dem in verschiedensten führenden Funktionen im Landverkehr und der Logistik tätig. Die letzten elf Jahre zeichnete sich der gebürtige Oberösterreich als oö. Niederlassungsleiter bei Gebrüder Weiss verantwortlich. „Wir sind sehr glücklich, dass wir uns mit Gerhard Füreder als ausgesprochenen Speditionsprofi und profunden Kenner der oberösterreichischen Wirtschaft inklusive derer Import- und Exportaktivitäten als neuen Niederlassungsleiter für Q Logistics verstärken konnten“, so Geschäftsführer Christian Braunstein.Füreder betonte, die herausragenden Möglichkeiten des stärksten Stückgutnetzwerkes Q Logistics, die mit dem neuen Joint Venture heuer entstanden sind, möchte er auch für die oberösterreichische Wirtschaft in innovativen Transport- und Logistiklösungen auf die Straße bringen.