Hasenöhrl erhält Umweltpreis

15.05.2017, 08:45 Uhr

"Wir haben die Heizeffizienz optimiert, indem wir im Betrieb einen neuen Heizkessel angebracht haben. Wir haben Hybridbagger mit einem nergierückgewinnungssystem gekauft und Dieselbagger dadurch ersetzt", erklärt Firmenchef Karl Hasenöhrl. "Wir haben aber auch unsere Beladungsvorgänge der Silo-Lkw optimiert. Das heißt, hier wurde ein so genannter Turmdrehkran angeschafft, der früher mit Diesel angetrieben wurde, und heute elektrisch funktioniert. Auch neue Radlader wurden angeschafft, die rund 25 Prozent weniger Sprit verbrauchen, als die alten."Ende der 50er Jahre gründete Otto Hasenöhrl die gleichnamige Firma in St. Pantaleon-Erla. 1992 übernahm Sohn Karl den Betrieb. Ein Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Gewinnung von Sand, Kies und Splitt im westlichsten Teil von Niederösterreich und in diversen Kiesgruben im unteren Mühlviertel. Das Unternehmen beschäftigt rund 470 Mitarbeiter.