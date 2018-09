Ingenieure ohne Grenzen - St. Valentiner Ingenieuren berichten über die Entwicklungszusammenarbeit 

23.09.2018, 13:05 Uhr

Peter Aigenbauer wirkt bei einem Projekt mit, in dem es um die Wasserversorgung des Dorfes Raghuchour in Nepal geht. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit den betroffenen Menschen vor Ort. Mit Trainings wird sichergestellt, dass Wartung und Reparatur von der Bevölkerung vor Ort eigenständig übernommen werden können.Auch ein Schulungsprojekt in Tansania wird vorgestellt. Es soll der Bevölkerung in der Umgebung von Luduga eine metallhandwerkliche Ausbildung ermöglichen, sodass die Menschen mithilfe der neu erworbenen Fähigkeiten aus eigener Kraft ihre Berufsaussichten verbessern können.

3 Projekte werden vorgestellt:Christian Weindl: SaWaS & Sepro TansaniaPeter Aigenbauer: Raghuchaur NepalEintritt: