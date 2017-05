Neuer Nahversorgung im Lagerhaus Enns

03.05.2017, 16:06 Uhr

Landpur-Shop stellt lokale Produzenten in den Mittelpunkt

Ausgewogenes Sortiment von regionalen Produzenten

ENNS. Der neue Landpur-Shop des oö. Lagerhaus Mitte wurde heute eröffnet und stellt die lokale und nachhaltige Landwirtschaft in den Mittelpunkt des neuen Nahversorgungskonzeptes. Ziel dieses Projekts ist die Förderung der regionalen Wertschöpfung.„Das Lagerhaus nimmt eine wichtige Rolle in der Versorgung des ländlichen Raumes und der Landwirtschaft ein. Dieses Leuchtturm-Projekt bietet neuen und bestehenden Direktvermarktern aus der unmittelbaren Region neue Absatzchancen“, so Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger im Zuge der Eröffnung. 30 regionale und lokale Produzenten bieten in Enns ein ausgewogenes und breites Sortiment. Ergänzt wird es mit besonderen Spezialitäten aus der Umgebung und ganz Oberösterreich.Partner des Projekts ist auch das Genussland Oberösterreich. Der Lagerhaus Standort Enns dient als Vorbild, weitere Landpur-Shops in den Lagerhäusern OÖ Mitte sollen folgen. „Mit diesem Konzept öffnet sich das Lagerhaus einmal mehr einer breiten Anzahl an Konsumenten und nimmt eine aktive Nahversorgungsrolle in der Region ein“, begrüßt Landesrat Max Hiegelsberger die von Enns ausgehende Initiative des Lagerhaus OÖ Mitte.