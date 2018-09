Saexinger eröffnet Standort in Enns: Eine Investition in die Zukunft

18.09.2018, 15:08 Uhr

Im Juli nahm die Gefahrgut-Logistikfirma Saexinger den Standort Ennsdorf in Betrieb.

ENNSDORF (bks). Die Errichtung eines zweiten Standortes hat zwei verschiedene Gründe. Der eine ist betriebswirtschaftlicher Natur. Denn: „Die Kapazitäten am Standort Wien, welcher bereits mehrmals ausgebaut wurde, sind ausgeschöpft", sagt Firmeninhaber Karl Böntner. Mehrmals musste man auf angemietete Außenlager ausweichen. „Eigentum ist eine langfristige und sinnvolle Investition." Der zweite Grund hat persönliche Motive. „Saexinger ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Man muss auch an die nächste Generation denken", so Böntner. „Natürlich möchte man die Firma noch besser übergeben, als man sie bekommen hat."

Attraktivität des Standortes Ennsdorf



Am Puls der Zeit

Flexibilität zeichnet Saexinger aus



„Ohne Team ist man nichts"

Der Standort Ennsdorf sei für den Firmenchef vor allem aufgrund der guten infrastrukturellen Anbindung attraktiv. Aber auch Kunden der Firma Saexinger befinden sich in unmittelbarer Nähe. „Die Wirtschaftsräume Amstetten und Wels sind für uns bedeutend", sagt Böntner. Auch das Umfeld in Ennsdorf spiele eine Rolle. „Die Gemeinde hat den Bau am Standort befürwortet." Eine der größten Herausforderungen für Böntner war die Zusammenstellung eines neuen Teams. „Wir haben mit neun Leuten gestartet. Es ist anfangs schon schwierig, wenn man niemanden kennt", so der Firmenchef. Dennoch: „Es hat sich ein tolles Team zusammengefunden. Da muss man stolz sein, dass man solche Leute hat." Auch das Feedback der Kunden, die von Wien nach Ennsdorf "übersiedelt" wurden, ist positiv.Die neu errichtete Halle befindet sich am neusten Stand der Technik. „Sie ist zudem viel effektiver", sagt Böntner. Optimierte Wege und größere Flächen führen zu einer schnelleren Reaktionsfähigkeit. Außerdem erfüllt die Halle die höchsten Sicherheitskriterien. 1,5 Millionen Euro sind in das Thema geflossen. Vor allem das Eindämmen von Brandgefahren spielt eine zentrale Rolle. Die Modernität des neuen Standortes kommt auch den Kunden der Firma Saexinger zugute. „Einige der übersiedelten Kunden haben ihr Hauptgeschäft in Oberösterreich. Dass wir nun in der Nähe sind, hat auch für sie betriebswirtschaftliche Vorteile", so Böntner über die win-win-Situation.Was unterscheidet nun die Firma Saexinger von anderen Logistik-Unternehmen? „Die Flexibilität. Da wir ein inhabergeführtes Unternehmen sind und sehr flache Hierachien haben, können schnell Entscheidungen getroffen werden", sagt der Wiener. Der Weg zur Problemlösung sei demnach viel kürzer. Dies wirke sich auch positiv auf die Kundenbetreuung aus. Die Beziehungen zu den Geschäftspartnern haben für den Inhaber oberste Priorität. „Hinter dieser Philosophie muss aber auch das Personal stehen", sagt Böntner über die Unternehmenskultur. Während andere Logistikbetriebe große Geschäfte mit hohem Durchfluss bearbeiten, ist Saexinger auf eine starke Kommissionierleistung spezialisiert. „Die positivste Zusammenarbeit haben wir mit mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen." Vor allem die Beziehung auf Augenhöhe sei Karl Böntner ein wichtiges Anliegen.„Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mannschaft", sagt Karl Böntern zum Thema Mitarbeiterführung. „Ohne das Team ist man nichts." Dem Geschäftsführer sind vor allem die Werte Loyalität, Teamgeist, Ehrlichkeit, Arbeitswille und Arbeitsfähigkeit wichtig. Das Thema Facharbeitermangel, betreffe die Firma Saexinger nicht. Denn: „Wenn man gutes Personal möchte muss man sich mit den Menschen beschäftigen und sie fair entlohnen", so Böntner. Auch das Thema fachliche Weiterentwicklung spielt eine große Rolle. „Wir haben viele interne aber auch externe Schulungen." Dabei liegt der Fokus auf dem Thema Sicherheit.Wirtschaftszeile West 44482 EnnsdorfSiebenhirtenstraße 15a1230 WienNähere Informationenauf www.saexinger.at