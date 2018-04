Sponsoren gesucht - Jeder Meter zählt - VS St. Valentin 

20.04.2018, 08:46 Uhr

Volksschule St. Valentin-Hauptplatz läuft für den guten Zweck.

(Freunde, Verwandte, Firmen, …..). Jede/n der den guten Zweck unterstützen will und pro Runde für ihren Lauf einen vereinbarten Betrag für einSchülerinnen und Schüler der VS St. Valentinhaben beschlossen, sich sportlich für ein soziales Anliegen zu engagieren und bei der Laufaktion „Jeder Meter zählt“ von SOS-Kinderdorf mitzumachen. Der Lauf geht amüber die Bühne.. Es geht dabei nicht darum, wer am schnellsten ist, sondern um gemeinsam möglichst viele Runden zu laufen und für die gelaufene Strecke, Spenden zu sammeln.

Nach dem Laufen überweist das Laufteamdie erlaufenen und gesammelten Spenden an SOS-Kinderdorf und erhält dafür eine Dankes-Urkunde und Spendenbestätigung. Es wird eine Scheckübergabe geben zu der regionale und lokale Medien eingeladen werden.

Sie wollen die Schülerinnen und Schüler unterstützen, dann melden sie sich bitte unter:

Volksschule St. Valentin - HauptplatzLeitung: Dipl. Päd. Rita AichholzerPostanschrift Hauptplatz 9A-4300 St. ValentinTelefon Direktion +43 7435521610Telefon Lehrerzimmer +43 7435521610Telefax +43 7435521610 - 15E-Mail 305391@noeschule.atÜber 20.000 Kinder und Jugendliche haben in den letzten Jahren mehr als 60.000 Kilometer zurückgelegt und so über 240.000 Euro für verschiedene Projekte von SOS-Kinderdorf gesammelt.