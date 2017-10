SPS Technik sucht Nachwuchs

05.10.2017, 00:00 Uhr

Ob Lehre mit Matura oder abgeschlossene HTL Ausbildung – SPS Technik sucht motivierte Talente.

ST. VALENTIN. SPS Technik steht für Gesamtanlagenbau in der Automatisierung und Robotertechnik. "Als Generalunternehmer decken wir von der Werksplanung, Logistikplanung, Elektrik, Mechanik, Software und Roboterprogrammierung bis hin zur Montage beim Kunden vor Ort alle Bereiche einer schlüsselfertigen Produktionsanlage ab", erklären die Geschäftsführer Egon Gillinger, Norbert Füsselberger und Klaus Winter von SPS Technik in St. Valentin. Das 1992 gegründete Unternehmen hat sich schnell vom reinen Anbieter für SPS-Software zum Generalunternehmer für sämtliche Aufgaben entwickelt. "Unsere 100 Mitarbeiter in St. Valentin realisieren im Moment mehr als 100 Projekte für namhafte österreichische und internationale Betriebe. Und das in allen Branchen, in denen automatisiert wird", so die Geschäftsführer. "Wir agieren als Generalunternehmer für Roboteranlagen, Förder-, Handling- und Fertigungsanlagen, Anlagen in der Lebensmittel-, Keramik-, Aluminium- und Stahlindustrie und viele weitere Branchen und Kunden in Industrie und Gewerbe."

Lehrlinge sind immer gefragt

SPS Technik ist immer auf der Suche nach motivierten Lehrlingen. "Wir freuen uns immer über motivierte, Technik interessierte Talenten. Bewirb dich jetzt bei uns als Elektroanlagen- und Inbetriebnahmentechniker!"Gewerbepark 7, St. ValentinTel.: 07435/54048Mail: office@sps.at