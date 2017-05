Start in die Grillsaison

02.05.2017, 16:58 Uhr

Seit 2009 betreibt er ein Autohaus an der nördlichen Stadteinfahrt von St. Valentin. Seit einigen Jahren verkauft er dort auch hochwertige Gourmet-Griller aus Kanada. „Nachdem ich selbst sehr gerne und seit vielen, vielen Jahren grille, kann ich mich in Kunden gut hineindenken und sie auch dementsprechend beraten", erklärt Dorfmayer. "Egal ob einer erst anfängt zu grillen oder schon ein langjähriger Grillmeister ist, bei mir findet er sicher von Holzkohle bis Gas das passende Grillgerät“, erklärt der Profi-Griller, der auch schon bei der St. Valentiner Einkaufsnacht seine Grillkünste unter Beweis stellte.„Grillanfängern empfehle ich, dass sie mit eher leichten Sachen – maximal drei verschiedenen Fleischsorten – beginnen und sich dann nach und nach steigern. Man muss ein Gefühl dafür bekommen. Grillen muss vor allem auch Spaß machen“, erklärt Dorfmayer und sagt auch, dass nur hochwertiges Grillgut die Basis für schmackhafte Grillgerichte sein kann. Einen besonderen Tipp hat der Grillmeister für Spare Ribs: "Die Spare Ribs auf beiden Seiten scharf anbraten und in Grillfolie wickeln. Zwei Stunden auf 180 Grad im Griller braten lassen. Anschließend aus der Folie nehmen, mit Barbecue Sauce bestreichen und nochmals scharf anbraten."