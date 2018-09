Tag der offenen Hoftüre im „natürlich Ederhof“ St. Valentin 

15.09.2018, 19:24 Uhr

Der Betrieb im westlichen Mostviertel besteht aus ca. 18 ha Wiesen und Felder sowie 2 ha Wald. In den letzten Jahren wurde der Betrieb komplett umgestellt und auf den Direktverkauf ausgelegt.Gegen freiwillige Spenden konnte man sich von den kulinarischen Köstlichkeiten direkt vor Ort überzeugen. Neben Angusrindgulasch, gab es gebratene Stelze vom Strohschwein sowie verschiedenste Leberkäsesorten zu gustieren.Ein Highlight waren die Führungen mit Johann Hölzl. Zuerst ging es zu den Stierstallungen, wo er stolz seinenvorstellte.Dieser wurde für die Decksaison 2018 vom Zuchtbetrieb Behringer gekauft. Er ist Sohn von Eastfield Penny M376 und dem gigantischen Zuchtbullen Mr. Meat. Hier erwarten sich die Eder´s eine nochmalige Steigerung in der Fleischqualität: Mr. Meat ist Igenity getestet und erreichte 10 von 10 Punkten für Tenderness und 8 von 10 Punkten für Marbling. Carinthia Poseidon S329 ist sowohl im Herdebuch von Großbritannien als auch im österreichischen Herdebuch eingetragen. Nur 3 österreichische Züchter sind auch im Herdebuch in Großbritannien eingetragen, darunter auch der Betrieb von Bettina und Johann Hölzl.

Anschließend ging es zum Offenfrontstall und zu den Weiden, wo die Angus-Zuchttiere im Sommergehalten werden. Dadurch, dass die Weiden alle arrondiert sind haben die Tiere immer Zutritt zum südseitig offenen Laufstall, wo erst letzte Woche 6 Angus-Kälbchen zur Welt gekommen sind. Der Stall dient im Sommer als Schutz vor Sonne und Hitze sowie im Winter zur Überwinterung.Seit dem Jahr 2010 hat man sich am Ederhof ganz der Zucht von Angus-Rindern (Herdbuchzucht) verschrieben. Begonnen wurde mit 4 reinrassigen Aberdeen Angus Kalbinnen, bald wurde aber aufgestockt im Moment sind am Ederhof ca. 20 Mutterkühe.Weiter ging es in den Schweinestall wo Duroc- und Hausschwein auf Stroh gehalten werden und wo man ihnen genügend Zeit zum wachsen gibt. Nicht vergessen darf man die unzähligen Hennen mit ihren Küken, die man überall am Hof, natürlich freilaufend, antrifft.Im Hofladen konnten man anschließen noch Fleisch in bester Qualität kaufen.