WKO Linz-Land stellt Frühjahrsprogramm vor

31.01.2018, 17:38 Uhr

Frau in der Wirtschaft startet ihr Programm am Dienstag, 20. März, um 18.30 Uhr mit einer Betriebsbesichtigung bei der Firma Weitmann Raumbegrünung. Am Mittwoch, 28. April, lädt die Junge Wirtschaft Linz-Land zu einer „Wirtschaftsroas“ mit exklusiven Einblicken in Vorzeigebetriebe aus der Region.Am Donnerstag, 22. März, erarbeiten im Rahmen der Nachfolge-Rechtsberatung die Experten der WKO Oberösterreich gemeinsam mit Unternehmern maßgeschneiderte Lösungen im Hinblick auf Betriebsübergaben und -übernahmen.Im Frühjahr legt die WKO Linz-Land darüber hinaus einen Schwerpunkt auf das Thema „Sicherheit und Kriminalprävention“. Unternehmer haben am Mittwoch, 16. Mai, exklusiv die Möglichkeit, sich in Workshops zu Themen wie Eigentumsschutz oder Cyber-Crime wertvolle Informationen zu holen.