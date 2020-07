Ein Biotop entsteht mitten in Favoriten

Die Gegend rund um den Wienerberg kenne ich gut - hier bin ich aufgewachsen. Das war für mich immer mein Favoriten. Hier war ich nahezu jeden Tag unterwegs und so kannte ich natürlich auch die ehemaligen Coca-Cola-Gründe. LKW rein, LKW raus - das war für mich ganz normal und hinterfragt habe ich das nie. Warum denn auch? Hätte man mir damals gesagt, dass eines der modernstend Grätzl Wiens dort entsteht, dann hätte ich gelacht. Wo denn? Da ist ja nie genug Platz.

So wurde ich eines besseren belehrt, denn genau hier entsteht tatsächlich eines der modernsten Grätzl Wiens und das samt Ausblick auf den Wienerberg. So war ich natürlich neugierig und ging auf Erkundung in meiner Favoritner Gegend. Ich wusste, dort würde mich eine riesen Baustelle erwarten. Doch man kann schon erahnen was hier entsteht, nämlich etwas großes. 950 Wohnungen wird das Areal beherbergen und auch eine Schule kommt hierhin. Ein wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit und Biodiversität. Denn man möchte sich dem Naherholungsgebiet Wienerberg nicht aufzwängen, sondernd anpassen.

So beendete ich meine Erkundungstour und war fasziniert, was mein Favoriten und die verantwortlichen Menschen dahinter leisten können.