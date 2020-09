Anfangs nochmal in Nahaufnahme der Baum im Volkspark Laaerberg, der das Interesse dafür weckte. Dieser hatte aber leider keine Nummer, wo man im Kataster nachschauen kann, wann er gepflanzt wurde, wie groß der Stammumfang, der Kronendurchmesser und die Höhe sind.

Auch nicht, um welche Art es sich handelt, da ich nicht eindeutig sicher bin, ob es sich um eine Birke handelt.

Neben Bäumen in Straßenzügen umfasst der Baumkataster auch Bäume in Parks und waldähnlichen Flächen in Wien. Die Bäume in Straßenzügen sind komplett erfasst, da sie der MA 42 als Arbeitsbehelf dienen. Die Bäume in Parks und waldähnlichen Flächen sind hingegen nur teilweise erfasst.

Unter den Fotos der drei Bäume, die ich mit Nummer gefunden habe, stehen jeweils diese Angaben. Beim letzten Baum gibt es 687 dieser Art in Wien und es sind nur 30 gelistet und leider nicht dieser im Laaerbergpark.

Gestaunt habe ich, dass es z.B. im Steinhoferpark im 14.Bezirk einen Schnurbaum (Baumnr.: 11005) mit 308 cm Stammumfang, 19-21 m Kronendurchmesser und 16-20 m Höhe, der im Jahr 1884 gepflanzt wurde oder im Rothschildgarten im 19.Bezirk eine Stieleiche (Baumnr.12014) mit 352 cm Stammumfang, 13-15 m Kronendurchmesser und 11-15 m Höhe gibt, der im Jahr 1870 gepflanzt wurde.