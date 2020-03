Man sagt, Karfiol ist der neue Avocado - will heißen, das neue Modegemüse. Das stimmt, er ist sehr vielseitig. Ich habe mich auch hinreißen lassen und zu viel Karfiol auf einmal eingekauft. Daher musste ich einen Teil haltbar machen.

Es ging schnell. Ich habe die Karfiolröschen auf Sesamöl (Sonnenblumenöl passt auch) in der Pfanne angebrutzelt, reichlich mit Curry, Kreuzkümmel, Zimt, wenig Salz und wenig Kristallzucker bestreut, dann ein bisschen Gemüsesuppe darunter gegossen und zugedeckt köcheln lassen.

Nach ca. 5 Minuten habe ich einen Teil herausgenommen und mit dem Mixstab püriert, sodass eine Sauce entstand. Ich goss die Sauce in die Pfanne zurück, schmeckte ab, kochte es nochmals auf - immer darauf achtend, dass es nicht anbrennt - und schon konnte ich den indisch gewürzten Karfiol in die Schraubengläser füllen.

Wir werden das zu Reis essen oder auch zu angebratenen Hühnerfilets und Reis.