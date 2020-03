Ich weiß, dass jede Familie in Spanien, aber auch in Südfrankreich, ihr eigenes Paella-Rezept hat. Daher weiß ich, dass ich nichts falsch machen kann.

Ich vereinfache natürlich das Rezept, statt dreierlei Fleisch nehme ich nur Hendlbrüstchen, 1 Stück pro Person, und sogar den Safran lasse ich weg, denn der Reis wird von den Karottenstückchen eh hübsch gelblich.

Ich lasse in der ofengeeigneten Paella-Pfanne auf wenig Öl oder Entenschmalz die Hühnerbrüstchen kurz und scharf bräunlich anbrutzeln. Dann pfeffern, salzen, in Folie gewickelt mit etwas eigenem Saft beiseite stellen, so, dass sie nicht austrocknen.

In derselben Pfanne brutzele ich kurz allerlei kleingeschnittenes Gemüse an: Karotten, Sellerie, Zwiebelchen, Jungzwiebelgrün. Ich gebe dann den Reis dazu, pro Person 1 Kaffeeschale voll. Ich rühre alles beständig, dass es nicht anbrennt, dann gieße ich es mit Gemüsebrühe oder Hühnersuppe auf, pro Person 2 Kaffeeschale voll. Jetzt kommen einige Knoblauchzehen und grüne Erbsen oder rohe Sojabohnen (aus dem Tiefkühlregal) dazu; wieder Pfeffer und Salz, die Hühnerbrüstchen oben darauf, und nun geht das Ganze zugedeckt in den vorgeheizten Backofen, bei 120 Grad, für 40 Minuten. Für die letzten 5 Minuten nehme ich den Topfdeckel ab, schaue aber, dass es oben nicht verbrennt.

Eigentlich gehören Garnelen untergemischt, aber da nicht alle Garnelen mögen, hab ich die Garnelen in einem extra Pfandl kurz, aber heiß angebrutzelt, bis sie rosa wurden. Sie wurden separat neben der Paella-Pfanne auf den Esstisch gestellt, mit Rosenpaprika-Pulver bestreut, man bediente sich nach Lust und Laune.