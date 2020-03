Wir waren in der Nähe, also machten wir einen Sprung in den Botanischen Garten. Und schau her, auch jetzt, am 3.März, gibt es Blühendes, die Natur scharrt schon in den Startlöchern... Dass der Bambuswald nicht nur schnell wächst, sondern auch winterfest ist, wissen wir bereits. Natürlich gibt es kahle Bäume, aber der Himmel darüber ist so hellblau, dass man richtig fröhlich wird, wenn man ins Geäst hinauf blickt. Kein Winterblues mehr!