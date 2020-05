...denn wir möchten in Corona-Zeiten zum Spazieren weiterhin trotz Lockerungen nicht unter viele Menschen gehen. Man muss ja das Unglück - oder das Virus - nicht herausfordern. Wir fühlen uns auch nicht sehr beengt, tragen die Maske, wenn es sein muss, und wissen, dass weltweit mit Hochdruck an der Impfung gearbeitet wird. Wir möchten das abwarten und auch bis dahin gesund bleiben. Natürlich geht es uns dahingehend gut, dass wir in Pension sind und nicht mehr in die Arbeit müssen. - Wir können fake news und Verschwörungstheorien von seriösen Nachrichten unterscheiden und haben das Vertrauen, dass auch dieses Problem gelöst werden wird - so wie viele andere zuvor.

Diesmal haben wir im Zentralfriedhof, Tor 3, ein so herziges Grab gefunden, dass wir richtig schmunzeln mussten. Schaut selbst:

Wasser, Kräuter, Sonne, Sand, / mancher durch sie Heilung fand! - Das sagte Heilpflanzenforscher Nowy, 1889 - 1945.