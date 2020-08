Ein Meidlinger Spaziergang, zwischen Historie und Zukunft.



MEIDLING. Kürzlich hat der Meidlinger Gemeinderat Jörg Neumayer zu einem Grätzel-Spaziergang geladen. Er zeigte sein Meidling "zwischen Tradition und Moderne".

Über 20 interessierte Meidlinger waren bei der Veranstaltung mit dabei – und trotz sommerlichen 30 Grad und mehr, sowohl an den Plätzen und an den Hintergrund-Geschichten dazu interessiert.

Straßen-Kunst



"Wussten Sie, dass wir französische Streetart in unserem Bezirk haben, warum die Philadelphiabrücke so heißt wie sie heißt und wer der Schutzpatron Meidlings ist?" Solche Fragen erklärte Neumayer gerne. Etwa, dass die "Straßen-Kunst" sich an einer Hauswand in der Gierstergasse befindet.

Weiter ging es zu den großen Glaspalästen im Europlaza, das Tausende Arbeitsplätze modernster Firmen beherbergt. Dann weiter zum Meidlinger Markt, wo bereits für notwendige Erfrischung gesorgt wurde. Immerhin hatte bis zu diesem Zeitpunkt der Schrittzähler über 10.000 Schritte gezählt.

Polster in Meilding



Den Abschluss machten dem Motto gemäß der 1931 gegründete Traditionsverein SC Wiener Viktoria mit seinem Trainer Toni Polster. Der Verein kickt fast gegenüber vom weit über seine Bezirksgrenzen hinaus bekannte, moderne "Werk X"-Theater.

"Am meisten freut mich, dass jeder Teilnehmer noch etwas Neues entdecken konnte", zieht Jörg Neumayer positiv Resümee über den von der VHS Meidling organisierten Grätzel-Spaziergang und die vielen anregenden Gespräche, die sich über den Nachmittag ergeben haben.

Weitere geplante Spaziergänge finden Sie hier.