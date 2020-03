Dieses Wiener Museum im 3.Bezirk hieß im 20. Jh. "Zwanz'gerhaus" und jetzt im 21. Jh. eben "Einundzwanz'gerhaus". Offiziell hieß es u. a. Museum Moderner Kunst, was das Wesentliche ausdrückte, und seit einigen Jahren heißt es Belvedere 21, weil es nun zum Belvedere gehört. Es gibt ja eine Belvedere-Museums-Achse, die man auf dem Stadtplan von Wien finden kann; vom Unteren Belvedere über das Obere Belvedere eben bis zum 21-erhaus.

Das Gebäude ist ein Schmuckstück moderner Architektur; nicht postmodern, nicht neo-irgendwas, sondern funktionell schlicht schön modern. Es wurde von Architekt Karl Schwanzer für die Brüsseler Weltausstellung (EXPO) 1958 errichtet, es war der österreichische Pavillon. Schon damals hat man die zeitlose Schönheit und Funktionalität des Bauwerkes erkannt und es nach der Weltausstellung in den Schweizergarten im 3.Bezirk Wiens verfrachtet.

Seit 2011 gehört das Museum zum Belvedere. Es gibt dazu auch einen kleinen Skulpturenhof, worin u.a. mehrere Werke des Österreichers Fritz Wotruba (1907 - 1975) stehen. Auch der origiale Kinosaal von Karl Schwanzer, schon in Brüssel dabei, ist erhalten, liebevoll renoviert und voll im Betrieb.

Im Keller, wo die Garderobe ist, kann man schwarz-weiße Fotos sehen, von früheren Veranstaltungen im Haus. Bruno Kreisky war da, die junge Elfriede Jelinek war da, Arnulf Rainer war da usw.

Am Sonntag, 22.März 2020 gibt es einen Tag der Offenen Tür; von 11 bis 18h kostenloser Eintritt und spannende, kostenlose Führungen. Man kann danach in der hübschen, hauseigenen Lucy-Bar überlegen, was man gesehen und erlebt hat. Die Bar ist nach Lucy Wotruba, nach der Frau des weltberühmten Bildhauers benannt.