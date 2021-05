In neuer Besetzung zogen sich Cornerstone in die Proberäume am Albener Hafen zurück. Nun starten die Rocker mit Verstärkung aus Meidling und der Landstraße neu durch.

WIEN/FAVORITEN. Gerade in Wien gilt das Sprichwort, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt. Gerade bei Musikern ist es so, dass man erst über den Umweg im Ausland hier entdeckt wird.

So ähnlich ergeht es auch der Rockband Cornerstone: Sie tourten zwar regelmäßig durch Österreich und hatten schon große Achtungserfolge. So punkteten Cornerstone mit ihren Touren mit Flying-Pickets-Sänger Gary Howard.

Chart-Platzierung



Doch die ganz großen Erfolge räumte die Favoritner Band mit ihrem "Melodic-Rock" in Großbritannien ab: Zehn Touren absolvierten sie auf der Insel schon äußerst erfolgreich – inklusive zahlreicher Radio-Interviews. Mit einer Cover-Version von Bronsky Beats "Small Town Boy" landeten sie sogar in den Charts.

Mit der Pandemie kam dann aber großer Einschnitt: Die Sängerin und der Drummer haben Cornerstone verlassen. Doch davon ließen sich die Band-Gründer Steve und Michael Wachelhofer nicht beeinträchtigen. Innerhalb kürzester Zeit haben der Bassist und der Gitarrist Verstärkung ins Boot geholt: Der Meidlinger Erich Blie sorgt nun für die richtigen Beats und die Landstraßerin Marianne Rauscher ist die perfekte Sängerin für die Band.

Song-Schreiberin

"Dabei habe ich mir gedacht, dass die Band zu groß für mich ist", gesteht die Landstraßerin. Aber zahlreiche Sessions in den Proberäumen beim Alberner Hafen machte die Sängerin immer selbstbewusster. "Wir wachsen zusammen", ist sie sich sicher.

Seit ihrer Kindheit dominiert die Musik ihr Leben, erinnert sich die 29-Jährige. Ihre Instrumente waren das Klavier, die Gitarre und die Flöte. "Da ich beim Flötenspielen aber nicht singen kann, habe ich das bald aufgegeben", so Rauscher.

Vom Gedichte schreiben wechselte sie bald weiter zum Schreiben eigener Songs. Inspirieren lässt sie sich dabei an ihren Lieblingsplatzerln am Rochusmarkt oder dem Donaukanal. "Mit der Band Cornerstone wird ein Traum wahr", schwärmt sie.

Der richtige Takt



An den Drums von Cornerstone sitzt nun Erich Blie. Der 24-Jährige entstammt einer Waldviertler Gastrofamilie, die ihre Geschichte bis ins Jahr 1866 belegen kann. "Für meinen Vater war immer klar: ,Der Bub wird ein Wirt'", schmunzelt er.

Doch der Rock’n’Roll ließ ihn nicht los und zog ihn nach Wien, wo er in Meidling in der Nähe des Schöpfwerks landete. Seine Vorliebe für die Rock-Band AC/DC brachte ihn schließlich an die Drums. "Das ist mein Instrument, ich stehe auf das Rhythmische", schmunzelt er. Dass er von seiner Ausbildung her eher vom Jazz kommt, ist für Cornerstone eine Bereicherung.

Erster Auftritt fixiert



"Nach der langen Zeit in unseren Proberäumen ist es nun endlich soweit, dass wir auf die Bühne wollen", gibt Michael Wachelhofer das Tempo vor. Die fantastischen Vier sind jedenfalls voller Tatendrang. "Wir produzieren gerade unsere neue Single mit dem Arbeitstitel ,Private Eyes'", verrät er im bz-Gespräch. Auch ein neues Studio-Album ist bereits in Planung.

"Wegen der Corona-Situation wird heuer die traditionelle Tour durch Großbritannien ausfallen", so Wachelhofer. Doch eine Österreich-Tour ist in greifbarer Nähe. Der erste Auftritt findet jedenfalls am Samstag, 12. Juni, im Saloon im Donaustädter Donau Plex statt. Infos dazu unter Telefon 01/230 45 95 oder per E-Mail.