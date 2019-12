Begrüßt wurden wir wie immer von Gerhard Blöschl.

Country Christmas mit Andy Lee Lang und seinen fantastischen MusikerIn waren Heute im Waldmüllerzentrum.

Der „musikalische Vulkan ist ausgebrochen über 2,5 Stunden gab es mit einer Pause so viel zu hören und zu sehen.

Viele Instrumente haben die Musikus auf der Bühne untergebracht.

7 Künstler und eine Künstlerin haben uns so begeistert das von einen Beifall zum anderen Beifall fast nie eine Pause entstand.

Andy Lee Lang hat wirklich mit Witz und Charme so viel losgelassen das wir auch unsere Bauchmuskeln angespannt haben.

Das ganze zu einen Eintrittspreis um 15,00 Euro pro Person. So hat auch manche kleine Geldbörse viel Freude erlebt.

Das hat Kultur 10 einvernehmlich mit Andy Lee Lang das

ausgemacht, wo kann man noch zu so einen Preis diesen Star und Co sehen nur im Waldmüllerzentrum.

Danke sage ich an Kultur 10.

Firma Ringsmuth hat wie immer mit Brötchen und Mehlspeisen usw. uns versorgt.

Eines möchte ich erwähnen zuerst war Foto und Videoverbot.

Vom Waldmüllerzentrum hat sich Frau Jarolim mit Andy Lee Lang abgesprochen das ich für Kultur 10 Fotos machen darf.

LG Renate Blatterer