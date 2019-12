Das Jahr geht zu Ende. Ein guter Zeitpunkt, um noch einmal einen Blick zurückzuwerfen.



FAVORITEN. 2019 war ein ereignisreiches Jahr für den 10. Bezirk. Aber auch ein sehr erfreuliches. Viele Projekte, die den Bezirk und seine Bewohner seit langem beschäftigten, wurden heuer zu einem guten Ende gebracht.

Seit 2019 darf sich Favoriten ganz offiziell damit schmücken, Mitglied im Klimabündnis Österreich zu sein. Dazu passt auch die Aktion "50 grüne Häuser", die Fassaden im Zehnten begrünt, um das Mikroklima zu verbessern.

Gemeindebau Neu



Die zahlreichen Bauprojekte wurden vorangetrieben und ein Großteil bereits fertiggestellt. So wurde auch in Favoriten der erste Gemeindebau Neu in der Fontanastraße übergeben. Der neue Stadtteil "Sonnwendviertel" wuchs weiter und kann inzwischen sogar darauf verweisen, dass das Burgtheater in den Zehnten kommt und hier Theaterstücke im Gleis 21 aufführt.

Auch die Bloch-Bauer-Promenade konnte als Fußgängerzone fertiggestellt werden, was ein Wunsch der Anrainer war. Beim Sportfest im Helmut-Zilk-Park zeigte das Grätzel, dass man hier nicht nur feiern, sondern sich auch gesundhalten kann. Und die Sportvereine erhielten nicht nur viel Zuspruch, sondern konnten auch neue Mitsportelnde für die nächsten Jahre gewinnen.

Kunst für alle



Die Kunst zog im Jahr 2019 auch in die Bereiche Favoritens, wo man sie bisher nicht vermuten konnte. So gab es etwa Ausstellungen auf der Favoritenstraße oder in der Per-Albin-Hansson-Siedlung – jeweils kostenlos zugänglich. Mit Sauberkeits-Aktionen wurden die Parks und die Favoritenstraße verschönert. Dabei halfen auch Schüler, die begeistert Pflanzentröge bemalten.

Im Sommer begab sich Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) auf eine große Hundezonentour. Dabei besprach er mit "Frauchen und Herrl" im ganzen Bezirk die Wünsche nach Verbesserung. Die ersten Anregungen, wie etwa ein Zaun im Fortunapark, wurden bereits umgesetzt.

Kinder gestalten mit



Auch die Kinder bestimmten mit, wie der Bezirk neu gestaltet werden kann. So wünschten sie sich etwa ein Klettergerüst für den Alois-Greb-Park sowie auch die Reparatur des Karussells im Waldmüllerpark.

Nach langen Diskussionen und Bürgerbeteiligungen wurde auch das Projekt "Reumannplatz Neu" gestartet. Die Gleise wurden bereits entfernt und die Umgestaltung ist noch in vollem Gang.

Mit der Neugestaltung des Parks bekam Favoriten darüber hinaus auch eine neue Bim: den Elfer. Der fährt nun von der Otto-Probst-Siedlung über die Absberggasse, wo nun auch der D-Wagen seine Endstation hat, bis ins Simmeringer Kaiser-Ebersdorf mit Anschluss zur U3.